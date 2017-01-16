События

11:31 16.01.2017

СБУ ликвидировала в Красногоровке агентурную сеть "ДНР"

Агентурную сеть "ДНР", которая действовала в Красногоровке Марьинского района Донецкой области, ликвидировала Служба безопасности Украины.

"По заданию своего куратора из т.н. "ДНР" злоумышленники собирали информацию о составе, вооружении и передвижении украинских подразделений в районе проведения антитеррористической операции. Данные злоумышленники передавали с помощью мобильной связи или через Интернет, используя меры конспирации. Собранные сведения использовались террористами для диверсий и обстрелов позиций ВСУ", - говорится в обнародованном в понедельник сообщении пресс-центра СБ Украины.

Куратором агентурной сети является помощник начальник разведки бандформирования "5-я отдельная мотострелковая бригада "ДНР", 38-летний гражданин России Ярослав Эфендиев с позывным "Эфенди".

"Сотрудники СБУ задержали трех сообщников террористов по местам их проживания. Во время обысков помещений правоохранители изъяли телефонные терминалы и карточки, с помощью которых передавали информацию боевикам, а также компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности", - проинформировали в украинской спецслужбе.

Следователи Управления СБ Украины в Днепропетровской области открыли уголовное производство по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

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