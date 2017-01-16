События

11:30 16.01.2017

Аэропорт Бишкека возобновил прием и отправку самолетов

Международный аэропорт "Манас" в Киргизии, который был закрыт в понедельник утром из-за крушения грузового Boeing-747-400, возобновил работу в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе аэропорта.

По словам собеседника агентства, на данный момент аэропорт принимает и выпускает воздушные суда.

В свою очередь в правительстве Киргизии сообщили "Интерфаксу", что на месте крушения самолета, в полутора-двух километрах от аэропорта Бишкека, продолжаются аварийно-спасательные работы, ведутся поиски возможных оставшихся в живых под руинами домов.

По предварительной информации, поисковые работы планируется вести в том числе и в ночное время суток.

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