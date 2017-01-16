КПВВ на Донбассе планируется оборудовать видеонаблюдением до марта

Кабинет министров Украины планирует оборудовать системами видеонаблюдением контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе до марта.

Согласно распоряжению Кабмина №8 от 11 января, правительство утвердило план мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики в отношении неподконтрольных властям районов Донецкой и Луганской областей, который в частности предусматривает установку до марта на КПВВ техническими системами видеонаблюдения.

Ответственными за выполнение данной задачи являются Государственная фискальная служба и Государственная пограничная служба.

Также на постоянной основе планируется обеспечить организация надлежащего функционирования оптимального количества гуманитарно-логистических центров вблизи КПВВ.