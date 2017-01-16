Число пострадавших в крушении "Боинга" под Бишкеком выросло до 15 человек

Число пострадавших в крушении грузового самолета "Боинг 747-400" недалеко от аэропорта "Манас" под Бишкеком увеличилось с 10 до 15 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения.

По словам собеседника агентства, среди пострадавших - шестеро детей от 5 до 15 лет.

Собеседник агентства добавил, что число жертв не изменилось - 31 человек, включая четверых членов экипажа разбившегося "Боинга". На месте также обнаружены девять фрагментов тел неустановленных погибших.

Разбившийся под Бишкеком "Боинг" принадлежал авиакомпании Avia Cargo Turkish, он был арендован "Турецкими авиалиниями", заявили "Интерфаксу" в аэропорту киргизской столицы