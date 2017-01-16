Украинское посольство проверяет информацию о жертвах крушения Боинга в Киргизии

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о гражданской принадлежности жертв крушения Боинга-747-400 в Киргизии.

"Посольство Украины проверяет, ну было ли среди пассажиров Boeing-747, который потерпел крушение под бишкеком, украинцев", - сообщает консульская служба Министерства иностранных дел Украины в Твиттер в понедельник утром.

Как сообщалось, в результате крушения грузового самолета "Боинг 747" авиакомпании Turkish Airlines погиб 31 человек, включая четырех членов экипажа самолета, большинство погибших - жители поселка "Дача-Суу". Кроме того, на месте обнаружены фрагменты тел еще девяти погибших. Пострадали девять человек.