События

09:24 16.01.2017

Украинское посольство проверяет информацию о жертвах крушения Боинга в Киргизии

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о гражданской принадлежности жертв крушения Боинга-747-400 в Киргизии.

"Посольство Украины проверяет, ну было ли среди пассажиров Boeing-747, который потерпел крушение под бишкеком, украинцев", - сообщает консульская служба Министерства иностранных дел Украины в Твиттер в понедельник утром.

Как сообщалось, в результате крушения грузового самолета "Боинг 747" авиакомпании Turkish Airlines погиб 31 человек, включая четырех членов экипажа самолета, большинство погибших - жители поселка "Дача-Суу". Кроме того, на месте обнаружены фрагменты тел еще девяти погибших. Пострадали девять человек.

ВАЖНОЕ

СБУ предотвратила отчуждение руководством Госгеокадастра Киевской области земли почти на 2 млрд грн

Байден прибыл в Киев с визитом

Пашинский считает, что семье Химикуса может угрожать опасность

Нацгвардия просит военную прокуратуру и СБУ проверить факты о сепаратизме в ведомстве, озвученные Билецким

Боец ВСУ погиб, еще трое получили ранения на Донбассе за сутки

ПОСЛЕДНЕЕ

Число пострадавших в крушении "Боинга" под Бишкеком выросло до 15 человек

Версия теракта при крушении самолета Turkish Airlines под Бишкеком исключается, возможна ошибка пилота

Обесточено 20 населенных пунктов Львовщины – ГСЧС

В очередях на границе с Польшей более 500 автомобилей

В результате падения самолета в Киргизии погибли до 20 человек, разрушено около 15 частных домов

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/16919/doktor-vegas/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
работа в каменце-подольском
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА