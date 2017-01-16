События

08:10 16.01.2017

В очередях на границе с Польшей более 500 автомобилей

540 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 8 часов, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Очереди зафиксированы в пунктах пропуска: "Шегини" – 170, "Ягодын авто" и "Рава-Руська" – по 150, "Краковец" – 40, "Устылуг" – 30 автомобилей. В пунктах пропуска "Грушив", "Угрынив" и "Смильныця" очередей нет.

В пункте пропуска "Ужгород" на границе со Словакией 25 автомобилей.

На границе с Венгрией и Румынией очередей нет.

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