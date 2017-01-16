События

07:04 16.01.2017

Трамп заявил, что частью возможной сделки с Россией должно стать двустороннее сокращение ядерных арсеналов в обмен на снятие американских санкций с РФ – СМИ

Ядерные арсеналы должны быть значительно сокращены в обмен на снятие с России американских санкций, заявил в интервью "The Times" избранный президент США Дональд Трамп.

Отвечая на вопрос о возможной сделке с Россией, Д.Трамп сказал, что вопрос о ядерном оружии должен стать ее частью, а ядерные арсеналы должны быть "очень значительно сокращены" в обмен на снятие санкций США с РФ.

Избранный президент также подчеркнул, что, заняв свою должность, он "будет доверять президенту России Владимиру Путину и канцлеру Германии Ангеле Меркель", однако посмотрит, "сколько это продлится".

ВАЖНОЕ

Пашинский считает, что семье Химикуса может угрожать опасность

Нацгвардия просит военную прокуратуру и СБУ проверить факты о сепаратизме в ведомстве, озвученные Билецким

Боец ВСУ погиб, еще трое получили ранения на Донбассе за сутки

Инспекторы от Украины, Дании и Канады проинспектируют военные части РФ в Ростовской области

Автобус с 40 пассажирами и фура столкнулись минувшим вечером на Львовщине

ПОСЛЕДНЕЕ

Обесточено 20 населенных пунктов Львовщины – ГСЧС

В очередях на границе с Польшей более 500 автомобилей

Байден прибыл в Киев с визитом

В результате падения самолета в Киргизии погибли до 20 человек, разрушено около 15 частных домов

Украина за три месяца отопительного сезона сократила запасы в ПХГ на 25%

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/59608/besy-2014/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА