События

06:19 16.01.2017

В результате падения самолета в Киргизии погибли до 20 человек, разрушено около 15 частных домов

На место крушения самолета грузового самолета "Боинг 747" авиакомпании Turkish Airlines выехал премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков, сообщили "Интерфаксу" в правительстве Киргизии.

"Премьер выехал на место, республиканский штаб пока не организован, ждем", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что число погибших при крушении увеличилось до 20 человек, 15 домов поселка "Дача", куда рухнул грузовой Боинг, разрушены.

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