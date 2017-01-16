Украина за три месяца отопительного сезона сократила запасы в ПХГ на 25%

Украина с начала стартовавшего 13 октября отопительного сезона и по 14 января 2017 года снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 25% (на 3 млрд 676,65 млн куб. м) – до 11 млрд 55,38 млн куб. м.

По данным ПАО "Укртрансгаз", в частности, 14 января отбор составил 52,84 млн куб. м, а за 1-14 января – 930,98 млн куб. м (в среднем – 66,5 млн куб. м/сутки).

В декабре 2016 года из ПХГ было отобрано 1 млрд 568,64 млн куб. м (в среднем – 50,6 млн куб. м/сутки), в ноябре – 909,42 млн куб. м (30,31 млн куб. м/сутки).

Отбор газа из хранилищ год назад – 14 января 2016 года – составил 72,69 млн куб. м при запасах 12 млрд 467,58 млн куб. м, а два года назад – 14 января 2015 года – 61,17 млн куб. м при запасах 10 млрд 361,39 млн куб. м.

По состоянию на 14 января 2016 года газ импортировался в суточном режиме 46,285 млн куб. м (Словакия – 39,827 млн куб. м, Венгрия – 2,531 млн куб. м, Польша – 3,927 млн куб. м). Импорт газа со стороны РФ не осуществляется Украиной с 26 ноября 2015 года (http://utg.ua/still-alive/).

Добыча газа в Украине 14 января составила 56,69 млн куб. м ("Укргазвыдобування" – 40,656 млн куб. м, "Укрнафта" – 3,499 млн куб. м, другие компании – 12,535 млн куб. м).

Транзит газа через ГТС Украины по итогам 1-14 января он составил 3 млрд 895,5 млн куб. м, что соответствует месячному показателю около 8,6 млрд куб. м.

Как сообщалось, в НАК "Нафтогаз Украины" считают сформированные в подземных хранилищах запасы газа достаточными для прохождения отопительного сезона и заявляют, что располагают техническими возможностями для дополнительного импорта на случай суровой зимы. По расчетам НАК на конец отопительного сезона в хранилищах все еще будет оставаться 7-8 млрд куб. м при допустимом значении в 5 млрд куб. м.

В 2016 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 2 млрд куб. м. Отбор по итогам года составил 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачка – 6 млрд 388,74 млн куб. м.

Украина начала отбор газа из ПХГ в отопительный сезон 2015/2016 годах с 30 октября 2015 года при наличии запасов в объеме 17 млрд 064,1 млн куб. м газа, завершила его 6 апреля 2016 года с запасами 8 млрд 437,5 млн куб. м.

Украина начала отбор газа из ПХГ в отопительный сезон 2014/2015 гг. с 20 октября 2014 года при наличии запасов в объеме 16 млрд 749,6 млн куб. м газа, завершила его 10 апреля 2015 года с запасами 7 млрд 609,2 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.