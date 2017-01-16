Боевики 60 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе – пресс-центр АТО

Боевики 60 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в понедельник утром.

"Одного нашего военного ранено", - говорится в сообщении.

На мариупольском направлении из 122-мм артиллерии противник обстрелял Гнутово. Из минометов различных калибров - Павлополь, Красногоровку и Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Павлополь, Гнутово, Широкино и Красногоровку. Также по Широкино и Марьинке огонь вел снайпер.

На луганском - из 120 и 82 мм минометов боевики обстреляли Новозвановку и Троицкое. Новозвановка также обстреляна из гранатометов и стрелкового оружия, а из противотанковых ракетных комплексов незаконные вооруженные формирования обстреляли Золотое, Станицу Луганскую и Новоалександровку.

На донецком направлении - из 152-мм артиллерии обстреляли Авдеевку. Из минометов различных калибров - Новгородское, Доломитное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Зайцево, Новгородское, Авдеевку и Верхнеторецкое.