События

06:13 16.01.2017

Боевики 60 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе – пресс-центр АТО

Боевики 60 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в понедельник утром.

"Одного нашего военного ранено", - говорится в сообщении.

На мариупольском направлении из 122-мм артиллерии противник обстрелял Гнутово. Из минометов различных калибров - Павлополь, Красногоровку и Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Павлополь, Гнутово, Широкино и Красногоровку. Также по Широкино и Марьинке огонь вел снайпер.

На луганском - из 120 и 82 мм минометов боевики обстреляли Новозвановку и Троицкое. Новозвановка также обстреляна из гранатометов и стрелкового оружия, а из противотанковых ракетных комплексов незаконные вооруженные формирования обстреляли Золотое, Станицу Луганскую и Новоалександровку.

На донецком направлении - из 152-мм артиллерии обстреляли Авдеевку. Из минометов различных калибров - Новгородское, Доломитное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Зайцево, Новгородское, Авдеевку и Верхнеторецкое.

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