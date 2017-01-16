События

04:46 16.01.2017

Прокуратура проверит руководство Нацгвардии по его же просьбе, исходящую из-за заявления Билецкого – Матиос

Военная прокуратура проведет проверку в рядах руководства Национальной гвардии Украины, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в своей странице в Фейсбук.

"Командующий Нацгвардией после заявления политика безотлагательно направил в ГПУ (Генеральную прокуратуру Украины – ИФ) письмо-обращение с просьбой о проверке доводов нардепа (Андрея Билецкого – ИФ)", - говорится в сообщении.

"Проверим тщательно, беспристрастно и по закону", - подчеркнул главный военный прокурор.

Как сообщалось, народный депутат Украины, лидер "Азова" Андрей Билецкий заявил, что в Национальной гвардии Украины на руководящих должностях находятся откровенные сепаратисты и действует систематическая коррупция, что несет угрозу обороноспособности страны.

В свою очередь руководство Национальной гвардии обратилось в Службу безопасности Украины и военную прокуратуру с просьбой проверить дискредитирующие деятельность гвардии фактами, изложенными А.Билецким в СМИ.

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