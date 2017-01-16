Более полутора тысячи рождественских подарков собрано в Польше для пострадавших на Донбассе военных

В рамках благотворительной акции "Праздники без папы" в Польше собрано более полутора тысячи подарков семьям погибших и раненых на Донбассе украинских военных.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, общественная организация Инициатива "Героям Майдана", созданная в Польше мамой и дочерью Галиной Андрушков и Викторией Батрин, уже третий год подряд в Польше организовывает благотворительную акцию "Праздники без папы", к которой присоединились все неравнодушные поляки и украинцы со всей Польши, а также посольство Украины в Республике Польша.

"Всего благотворителями собрано подарки для 37 семей погибших пограничников и 16 тяжелораненых. Вместе с подарками для семей пограничников организаторы акции собрали 350 подарков семьям погибших и 1200 раненым военнослужащим ВСУ. Подарки уже прибыли в Украину и направляются к своим адресатам", - говорится в сообщении.

Все собранные подарки индивидуальные, именные. Каждый такой подарок состоит из сладостей, одежды, игрушек, школьных принадлежностей, продуктов питания.