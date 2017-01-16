События

00:46 16.01.2017

Полторак с официальным визитом находится в Португалии

Министр обороны Украины Степан Полторак с официальным визитом находится в Португальской Республике, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

В рамках визита состоится встреча С.Полторака с министром национальной обороны Португалии Хосе Альберто Азередо Лопесом и начальником генерального штаба Вооруженных сил Португалии генералом Артуром Нивес Пена Монтейро.

Во время поездки министр обороны Украины также встретится с украинской общиной Португалии, волонтерами и представителями СМИ.

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