События

23:04 15.01.2017

В очередях на границе с Польшей 720 автомобилей

720 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22 часа, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Самые крупные очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Ягодын авто" – 300, "Краковец" – 150, "Рава-Руська" – 100 автомобилей.

В пунктах пропуска "Устылуг" и "Грушив" – по 50 транспортных средств, в ПП "Угрынив" – 40 и в ПП "Шегини" – 30 автомобилей. В ПП "Смильныця" очередей нет.

На границе со Словакией в пункте пропуска "Ужгород" – 40 автомобилей и в пункте пропуска "Малый Березний" – 35.

На границе с Венгрией и Румынией очередей нет.

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