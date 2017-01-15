Жители села в Ровенской области со стрельбой взяли в заложники троих разбойников – СМИ

Жители Старого Села Рокитновского района в Ровенской области со стрельбой взяли в заложники троих человек, которые вместе со своей группой из семи человек промышляли разбоями в селе, сообщает tsn.ua.

"Все трое получили уже в селе огнестрельные ранения. Двух отдали медикам скорой помощи, а третьего держали, пока до населенного пункта не приехала съемочная группа ТСН. Селяне говорят, что не доверяют местным правоохранителям, ибо те могут "замять" дело и поэтому хотели предоставить ситуации огласку ", - говорится в сообщении.

Местные жители рассказали, что неизвестные люди утром ходили по домам и совершали разбои. В частности, в одну из семей домой пришли семеро. Угрожали гранатой. Говорили, что взорвут дом и всю семью. Этой семье о случае удалось сообщить односельчанам, которые пришли к дому. Они и задержали трех мужчин. Их доставили в помещение сельсовета, где и держали. Впрочем, перед тем, как их задержали, была стрельба и их трех ранили.

Двоих раненых сельчане отдали скорой помощи, которых увезли в Рокитновскую больницу. У одного из пострадавших - проникающее ранение брюшной полости, у другого ранена голень. Однако официальное подтверждение информации пока отсутствует.

У мужчины, которого держали до приезда съемочной группы огнестрельное ранение руки.

Правоохранители устанавливают причину конфлита.