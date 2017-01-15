Пашинский считает, что семье Химикуса может угрожать опасность

Народный депутат из фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский считает, что семье раненного им в ходе инцидента 31 декабря 2016г на Киевщине Вячеслава Химикуса может угрожать опасность, в связи с чем намерен в понедельник обратиться к правоохранителям с просьбой предоставить им охрану.

"Я считаю, что с такими "защитниками", семье напавшего на меня может угрожать опасность, поэтому в понедельник я обращусь в соответствующие правоохранительные органы с просьбой обеспечить семье напавшего реальную, а не "портновскую" охрану", - написал С.Пашинский в воскресенье вечером в своей странице в Фейсбук.

По словам нардепа, такие выводы он сделал после состоявшегося в пятницу перекрестного допроса для уточнения обстоятельств инцидента, который произошел 31 декабря. "Линия защиты и адвокаты напавшего на меня сейчас открыто финансируются и контролируются сторонниками преступного режима Януковича во главе с Андреем Портновым (экс-замглавы АПУ – ИФ). Этот человек не только причастен к созданию кровавого диктаторского режима, но и после победы Революции Достоинства решил переехать в Россию для сотрудничества и поддержки военного и медиа наступления на Украину", - написал парламентарий.

По результатам допросов в эту пятницу, пишет С.Пашинский, он окончательно убедился, что адвокаты из команды А.Портнова не ставят перед собой задачу защищать В.Химикуса.

"Во время перекрестного допроса напавший и его жена не получали должного внимания от своего адвоката, которая не замечала их и не помогала, а только пользовалась любой возможностью выйти к прессе. Задача их команды адвокатов - очередная медиа-кампания по откровенно-лживыми заявлениям, искажение фактов, давление на следствие. Возможно, семья нападающего откликнулась на предложение помощи со стороны Портнова не понимая, что этот человек только использует людей в своих планах", - написал нардеп.

Он выразил опасение, что когда станет ясно, что все детали инцидента определены и доказаны, "Портнов не остановится и перейдет к откровенным провокациям". "Уже сейчас он начинает готовить к ним, рассказывая о каких-то неизвестных людях, которые следят за домом напавшего на меня", - добавил С.Пашинский.

Также нардеп выразил убеждение, что эта история также имеет целью отвлечь его от целей и задач, которыми он сейчас занимается, и выразил надежду, что следствие уже скоро закончится и он сможет "уделять больше времени реальным делам".

Как сообщалось, на дороге в одном из сел Васильковского района Киевской области вечером 31 декабря 2016г произошел конфликт между С.Пашинским и местным жителем, в результате которого парламентарий получил удар бутылкой по голове, а напавший на него мужчина – пулю в ногу.

3 января в прокуратуре Киевской области сообщили, что расследуют уголовное производство по факту инцидента по статье Уголовного кодекса о хулиганстве.

10 января С.Пашинский сообщил, что во вторник идет на допрос в прокуратуру в рамках расследования инцидента с его участием. "31 декабря 2016 года по факту инцидента между 38-летним мужчиной и народным депутатом Украины полицией Киевщины зарегистрировано уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК Украины", - сообщилось 3 января на официальном сайте Генпрокуратуры по материалам пресс-службы прокуратуры Киевской области.

При этом прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов отметил, что подозрение о совершении преступления в инциденте пока никому из фигурантов не объявлено. По его словам, все участники события на данном этапе дают показания как свидетели.