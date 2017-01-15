События

18:03 15.01.2017

Пограничники задержали разыскиваемого Интерполом узбека, а также выявили граждан Израиля и Иордании с поддельными документами

В субботу в пункте пропуска "Жуляны" (Киев) пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали 34-летнего гражданина Узбекистана, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Нарушителя, которого разыскивали на родине за хищение средств в крупных размерах и которому грозит до 15 лет лишения свободы, обнаружили в Базе данных Интеропола. Задержанный в установленном порядке передан представителям Национальной полиции", - говорится в обнародованном в воскресенье сообщении пресс-службы.

Еще одного нарушителя обнаружили пограничники в пункте пропуска "Борисполь" (Киевская обл.). Во время следования на рейс в Тель-Авив 25-летний гражданин Израиля пытался вылететь с использованием поддельным видом на жительство в Украине.

Также в пункте пропуска "Львов-авиа" пограничный наряд Львовского отряда обнаружил поддельный вид на жительство в Украине у гражданина Иордании. С поддельным документом он пытался улететь в Стамбул.

"Кроме того, за минувшие сутки в пунктах пропуска "Харьков" и "Плетеневка" сотрудники Госпогранслужбы обнаружили двух украинцев, которых разыскивали правоохранительные органы Украины за умышленное тяжкое телесное повреждение и мошенничество", - проинформировали в ведомстве.

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