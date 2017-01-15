Две гражданки РФ попросили статус беженцев в Украине

В воскресенье утром в международном автомобильном пункте пропуска "Гоптовка" (Харьковская обл.) две гражданки России попросили статус беженцев в Украине, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Во время прохождения пограничного контроля о предоставлении статуса беженцев к пограничникам Харьковского отряда обратились 47-летняя гражданка России и ее 20-летняя дочь, также гражданка России, прибывшие из соседней страны пешком с маленьким ребенком", - говорится в обнародованном сообщении.

В ходе беседы женщины рассказали, что, в связи с украинским происхождением и украинским гражданством внучки в России они не могли трудоустроиться и не получали должной медицинской помощи.

"Устав от постоянных притеснений по этнической принадлежности, они были вынуждены просить статуса беженцев, ведь опасались за свою жизнь и жизнь ребенка", - отметили в украинском погранведомстве.

После оформления соответствующих документов гражданок России направили в Государственную миграционную службу в Харьковской области.