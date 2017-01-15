События

13:16 15.01.2017

Две гражданки РФ попросили статус беженцев в Украине

В воскресенье утром в международном автомобильном пункте пропуска "Гоптовка" (Харьковская обл.) две гражданки России попросили статус беженцев в Украине, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Во время прохождения пограничного контроля о предоставлении статуса беженцев к пограничникам Харьковского отряда обратились 47-летняя гражданка России и ее 20-летняя дочь, также гражданка России, прибывшие из соседней страны пешком с маленьким ребенком", - говорится в обнародованном сообщении.

В ходе беседы женщины рассказали, что, в связи с украинским происхождением и украинским гражданством внучки в России они не могли трудоустроиться и не получали должной медицинской помощи.

"Устав от постоянных притеснений по этнической принадлежности, они были вынуждены просить статуса беженцев, ведь опасались за свою жизнь и жизнь ребенка", - отметили в украинском погранведомстве.

После оформления соответствующих документов гражданок России направили в Государственную миграционную службу в Харьковской области.

ВАЖНОЕ

Боец ВСУ погиб, еще трое получили ранения на Донбассе за сутки

Инспекторы от Украины, Дании и Канады проинспектируют военные части РФ в Ростовской области

Автобус с 40 пассажирами и фура столкнулись минувшим вечером на Львовщине

В пяти областях Украины критический уровень аварийности

В Украине обесточены 40 населенных пунктов

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харьковской области спасатели вытащили из снежных заносов 16 машин, в т.ч. "скорые" и рейсовый автобус

В Харькове семья из семи человек отравились неизвестным веществом

Возле берегов Ливии перевернулась лодка с более чем 100 мигрантами

Число погибших на реке Ганг в Индии возросло до 26 человек

Боевики за сутки 60 раз за сутки обстреляли позиции сил АТО

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Классная школа
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Метры.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА