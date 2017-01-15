События

12:49 15.01.2017

Автобус с 40 пассажирами и фура столкнулись минувшим вечером на Львовщине

В субботу вечером на автодороге Львов-Краковец (Львовская обл.) произошло ДТП с участием грузового автомобиля и туристического автобуса, в котором находились около 40 пассажиров, сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

"В с.Ямельня произошло ДТП… Развернуло фуру и в нее врезался автобус с туристами… Около 40 человек были в автобусе, все живы", - написал И.Зинкевич в своей странице в Фейсбук около полуночи.

По его словам, по состоянию на 22.30 14 января в результате ДТП автодорога была заблокирована для движения в обе стороны. Спустя 3 часа трасса вновь была разблокирована для проезда.

Каких-либо подробностей и обстоятельств аварии И.Зинкевич не сообщил.

При этом информации о ДТП по состоянию на утро воскресенья от Госслужбы Украины либо прочих профильных ведомств пока не поступало.

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