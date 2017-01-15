В Харьковской области спасатели вытащили из снежных заносов 16 машин, в т.ч. "скорые" и рейсовый автобус

За сутки подразделения Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области 8 раз привлекались для оказания помощи водителям транспортных средств, попавших в снежные заносы.

"Всего в шести районах Харьковской области спасатели изъяли из снежных заносов и помогли двинуться дальше 16 транспортным средствам, среди которых 2 кареты скорой помощи, 1 рейсовый автобус 9 легковых и 4 грузовика", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области в воскресенье.

Одна из "скорых" застряла на межрайонной дороге "Казачья Лопань - Золочев", вторая – возле с.Островщина. В последнем случае спасатели также обеспечили транспортировку на спецавтомобиле повышенной проходимости фельдшера и медсестры на вызовы к больным в с. Семеновка и в с. Островщина.

Рейсовый автобус "Эталон", следовавший по маршруту "Первомайский - Верхний Бишкин", оказался в сугробе возле с. Верхний Бишкин. В нем находилось 5 человек, в т.ч. 1 ребенок. Спасатели помогли извлечь из снега автобус, дальше он поехал самостоятельно.

Наибольшее количество автомобилей (7 легковушек и грузовик MAN) одновременно застряли на шоссе "Харьков - Верхняя Писаревка" вблизи с. Степное. Там спасатели вытащили из сугробов сразу 7 легковушек и 1 грузовик "".