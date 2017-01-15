В Харькове семья из семи человек отравились неизвестным веществом

В Харькове семь человек, в т.ч.10-летняя девочка госпитализированы в результате отравления неизвестным веществом, сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В ведомстве проинформировали, что сообщение о том, что в больницу доставлен человек с диагнозом "отравление", поступило в Московский отдел полиции города в 6.30 воскресенья. Вскоре после этого в медучреждения были доставлены еще 5 взрослых и ребенок. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

"На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и представители коммунального учреждения. Причина отравления и содержание вещества устанавливаются. Информация внесена в Единый журнал учета правонарушений", - говорится в сообщении.