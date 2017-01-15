В пяти областях Украины критический уровень аварийности

По состоянию на 9.00 воскресенья из-за неблагоприятных погодных условий в пяти областях Украины аварийность на автодорогах находится на критическом уровне, еще в пяти регионах – напряженная обстановка, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"Критическая по уровню аварийности (от 50% и выше – ИФ) ситуация в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Луганской областях. Высокий уровень аварийности (рост количества ДТП от 10 до 50 процентов) зафиксирован в Тернопольской, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях", - говорится в обнародованном сообщении.

В остальных областях страны аварийность находится на уровне или меньше среднестатистических показателей.

Кроме этого, сообщают в правоохранительном ведомстве, за минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибло девять человек, травмированы - 66.

"Напоминаем, на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта", - добавили в Нацполиции Украины.