Боевики за сутки 60 раз за сутки обстреляли позиции сил АТО – штаб

Члены незаконных вооруженных формирований 60 раз за прошедшие сутки обстреляли позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины, в результате чего один военнослужащий погиб, а трое – получили ранения, сообщает пресс-служба штаба Антитеррористической операции.

В частности, на Мариупольском направлении боевики обстреливали Широкино, Марьинку, Славное и Водяное из минометов, Гнутово, Талаковку, Широкино, Павлополь и Старогнатовку – из гранатометов и стрелкового оружия, Новомихайловку и Славное – из вооружения БМП. Кроме того, по Красногоровке вел огонь снайпер.

"На Донецком направлении российско-оккупационные войска из 122-мм артиллерии вели огонь по Луганскому. Из минометов – по Каменке, Мироновском, Зайцевому и Авдеевке. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Майорску, Зайцевому, Новоселовке Второй, Авдеевке, Крутой Балке, Новгородском. По Троицкому – БМП", - говорится в сообщении на официальной странице штаба АТО в Фейсбук.

На Луганском направлении боевики из артиллерии калибра 152 мм обстреливали Новозвановку, из минометов – Новозвановку и Новотошковку, из противотанковых ракетных комплексов – Крымское и Новоалександровку, из стрелкового оружия и гранатометов – Ореховое и Лобачево. Кроме того, по Станице Луганской вел огонь снайпер.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, трое – получили ранения.