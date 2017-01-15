События

05:35 15.01.2017

Сербия запустила железнодорожное сообщение с Косово

Сербия 14 января запустила железнодорожное сообщение с северной частью Косово, населенной преимущественно этническими сербами, несмотря на протесты правительства Косово, сообщает Радио Свобода.

"Поезд, который Сербия купила в России, окрашен в цвета сербского флага, разрисован церквями, монастырями и средневековыми городами, а также содержит слова "Косово является сербским", написанные на 21-м языке", - говорится в сообщении на сайте Радио Свобода.

Поезда из Белграда в Митровицы станет первой со времен войны 1998-1999 гг.

Планируемое время поезда в пути – 10 часов. По истечении испытательного периода (20 января – 26 февраля), маршрут может стать постоянным.

"Государственный министр Косово Эдита Тахир 13 января из-за запуска железнодорожного сообщения обвинила Сербию в угрозе региональной стабильности и призвала Евросоюз вмешаться в эту ситуацию", - отмечают в сообщении.

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