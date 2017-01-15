"Карпаты" объявили о переходе своего нападающего Бланко-Лещука в "Шахтер"

Футбольные клубы "Карпаты" и "Шахтер" договорились о переходе форварда львовской команды Густаво Бланко-Лещука в донецкую команду.

"Нападающий покинул Анталью, где свои сборы проводят "зелено-белые" и отправился в испанскую Ла-Мангу, в лагерь "Шахтера", для прохождения медосмотра и подписания личного контракта", - сообщил в ночь с субботы на воскресенье официальный сайт "Карпат".

Аргентинский футболист украинского происхождения Г.Бланко-Лещук перешел в "Карпаты" в феврале 2016 года. Сразу закрепился в основном составе на позиции центрального нападающего. Всего за львовян сыграл 26 матчей, в которых забил 9 голов.

25-летний форвард является воспитанником футбольной школы аргентинского клуба "Арсенал" (Саранди), за который выступал в 2011-2014 годах. В феврале 2014 года он подписал контракт с российским "Анжи", но не провел ни одного матча в основном составе команды из Дагестана и покинул ее по окончании сезона. Затем он попробовал себя в марокканском "Видаде" и клубе второго дивизиона чемпионата Швеции "Ассириске", после чего оказался в "Карпатах".