В брюссельской коммуне Моленбек прошли обыски в связи с антитеррористическими расследованиями

Прокуратура Брюсселя провела в субботу в столичной коммуне Моленбек несколько обысков в рамках расследования дел о терроризме, сообщил интернет-сайт RTL Info.

В публикации сообщается о блокированном полицией внушительном периметре безопасности, охватившем несколько улиц. По данным RTL Info, несколько человек были задержаны.

В операции участвовал вертолет.

Моленбек со значительным иммигрантским населением мусульманского вероисповедания получил печальную известность после терактов в Париже и Брюсселе, исполнители или соучастники которых были в той или иной степени связаны с этой коммуной.