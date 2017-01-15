События

01:31 15.01.2017

В брюссельской коммуне Моленбек прошли обыски в связи с антитеррористическими расследованиями

Прокуратура Брюсселя провела в субботу в столичной коммуне Моленбек несколько обысков в рамках расследования дел о терроризме, сообщил интернет-сайт RTL Info.

В публикации сообщается о блокированном полицией внушительном периметре безопасности, охватившем несколько улиц. По данным RTL Info, несколько человек были задержаны.

В операции участвовал вертолет.

Моленбек со значительным иммигрантским населением мусульманского вероисповедания получил печальную известность после терактов в Париже и Брюсселе, исполнители или соучастники которых были в той или иной степени связаны с этой коммуной.

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