События

22:01 14.01.2017

SpaceX сообщила об успешном запуске Falcon-9 и штатном приземлении первой ступени ракеты

Первая ступень ракеты Falcon-9, запущенной в субботу с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, приземлилась на плавучую платформу в Тихом океане в штатном режиме, сообщила SpaceX.

"Первая ступень только что приземлилась согласно инструкциям", - написала компания в своём Твиттере в 21:03.

Прямая трансляция запуска и приземления велась на сайте SpaceX.com под заголовком "Миссия Iridium-1". Как сообщается, развертывание одноименного спутника на орбите произойдет примерно через час после старта с базы ВВС США.

Это первый запуск Falcon-9 после аварии 1 сентября 2016 года, когда ракета частной американской компании SpaceX взорвалась на стартовом комплексе на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида, США).

Площадка в момент катастрофы была пуста, и пострадавших не было. Ракета должна была доставить на околоземную орбиту израильский спутник.

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