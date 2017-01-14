Иракские военные за субботу добились существенных успехов против террористов в Мосуле - агентство

Иракские военнослужащие за субботу смогли существенно продвинуться в восточном Мосуле, где сопротивление им оказывают террористы из группировки ИГ, передает агентство АП.

Так, военным удалось выйти к еще одному мосту через реку Тигр. Таким образом, в настоящее время они контролируют на востоке города территорию, прилегающую к трем из пяти мосульских мостов. Все они еще в прошлом году были выведены из строя авиацией, чтобы ограничить передвижения террористов по Мосулу. При этом американские военные, оказывающие поддержку с воздуха иракской армии, заверяли, что мосты не полностью обрушились и могут быть быстро восстановлены.

Кроме того, военные успешно ведут бои против террористов на территории Мосульского университета - в восточной части города. По данным АП, во второй половине дня пятницы армия контролировала уже половину территории этого учебного заведения. Утром военнослужащие занимали лишь около четверти территории.

Агентство ЭФЭ сообщало в субботу, что, по некоторым данным, университет полностью освобожден, однако АП подчеркивает, что, по его данным, бои продолжаются.