События

20:00 14.01.2017

Боевики 34 раза за субботу обстреляли позиции сил АТО – штаб

Члены незаконных вооруженных формирований, по состоянию на 19.00 субботы, 14 января, совершили 34 обстрела позиций военнослужащих Вооруженных сил Украины, в результате чего 1 военнослужащий погиб, а двое получили ранения, сообщает пресс-служба штаба Антитеррористической операции.

В частности, на Мариупольском направлении боевики обстреливали Широкино и Водяное из минометов, Гнутово, Талаковку, Широкино, Павлополь, Старогантовку – из гранатометов и стрелкового оружия, Новомихайловку – из вооружения БМП.

На Донецком направлении из минометов боевики обстреливали Камянку, Мироновское, Зайцево и Авдеевку, из гранатометов и стрелкового оружия – Майорск, Зайцево, Авдеевку, Новгородское, из вооружения БМП – Троицкое.

На Луганском направлении, боевики обстреливали Новозвановку из минометов, а Крымское и Новоалександровку – из противотанковых ракетных комплексов.

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