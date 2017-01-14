События

19:00 14.01.2017

Боевики 28 раз за субботу обстреляли позиции сил АТО – штаб

Члены незаконных вооруженных формирований за субботу 28 раз обстреляли позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины, в результате чего 1 военнослужащий погиб, а двое получили ранения, сообщает пресс-служба штаба Антитеррористической операции.

В частности, на Мариупольском направлении боевики обстреливали Широкино и Водяное из минометов, Гнутово, Талаковку, Широкино, Павлополь, Старогантовку – из гранатометов и стрелкового оружия, Новомихайловку – из вооружения БМП.

На Донецком направлении из минометов боевики обстреливали Камянку, Мироновское, Зайцево и Авдеевку, из гранатометов и стрелкового оружия – Майорск, Зайцево, Авдеевку, Новгородское, из вооружения БМП – Троицкое.

На Луганском направлении, боевики обстреливали Новозвановку из минометов, а Крымское и Новоалександровку – из противотанковых ракетных комплексов.

"Всего произошло 28 обстрелов. Двое наших военнослужащих ранены, один - погиб", - заявил спикер штаба АТО Леонид Матюхин в видеоматериале, размещенном на официальной странице штаба АТО в Фейсбук.

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