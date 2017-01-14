В результате обстрелов боевиками позиций сил АТО погиб 1 военнослужащий, 2 – ранены
Члены незаконных вооруженных формирований за субботу 28 раз обстреляли позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины, в результате чего 1 военнослужащий погиб, а двое получили ранения, сообщает пресс-служба штаба Антитеррористической операции.
"Всего произошло 28 обстрелов. Двое наших военнослужащих ранены, один - погиб", - заявил спикер штаба АТО Леонид Матюхин в видеоматериале, размещенном на официальной странице штаба АТО в Фейсбук.