В результате обстрелов боевиками позиций сил АТО погиб 1 военнослужащий, 2 – ранены

Члены незаконных вооруженных формирований за субботу 28 раз обстреляли позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины, в результате чего 1 военнослужащий погиб, а двое получили ранения, сообщает пресс-служба штаба Антитеррористической операции.

"Всего произошло 28 обстрелов. Двое наших военнослужащих ранены, один - погиб", - заявил спикер штаба АТО Леонид Матюхин в видеоматериале, размещенном на официальной странице штаба АТО в Фейсбук.