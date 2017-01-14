Силовики задержали более 40 участников несогласованной акции оппозиции в Москве

Всех задержанных участников несогласованной оппозиционной акции у памятника Грибоедову на Чистых прудах в Москве отпускают из отделов полиции, сообщил "Интерфаксу" в субботу представитель организации "Новая оппозиция".

"В настоящий момент задержанных начали отпускать из УВД Басманный, с некоторыми из них полицейские провели беседы", - сказал он.

По его словам, в отношении нескольких лидеров организации были заведены административные протоколы.

"Из УВД Мещанский всех задержанных уже отпустили",- добавил он.

Ранее в субботу представитель той же организации сообщил о задержании более 40 человек.