События

16:31 14.01.2017

Силовики задержали более 40 участников несогласованной акции оппозиции в Москве

Всех задержанных участников несогласованной оппозиционной акции у памятника Грибоедову на Чистых прудах в Москве отпускают из отделов полиции, сообщил "Интерфаксу" в субботу представитель организации "Новая оппозиция".

"В настоящий момент задержанных начали отпускать из УВД Басманный, с некоторыми из них полицейские провели беседы", - сказал он.

По его словам, в отношении нескольких лидеров организации были заведены административные протоколы.

"Из УВД Мещанский всех задержанных уже отпустили",- добавил он.

Ранее в субботу представитель той же организации сообщил о задержании более 40 человек.

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