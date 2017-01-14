На дорогах Украины из-за непогоды погибли три человека и травмированы 75

В результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации за минувшие сутки на автодорогах Украины погибли три человека, травмированы –75.

Как сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины, по состоянию на 09:00 субботы критической по уровню аварийности ситуация остается в Закарпатской, Хмельницкой, Ривненской, а также Донецкой и Луганской областях.

На автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.

Как сообщалось, утром в субботу, 14 января, из-за неблагоприятных погодных условий в Закарпатской области временно ограничено движение грузовиков на дорогах государственного значения, а в Ивано-Франковской области - на дорогах Н-09 "Мукачево – Львов" и Р-21 "Долина – Хуст".