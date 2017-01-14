Из-за пожара в райбольнице в Тернопольской области было эвакуировано 125 человек

В Тернопольской области произошел пожар в центральной районной больнице г.Теребовля, было эвакуировано 125 человек, в том числе 8 тяжелобольных.

Как сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Тернопольской области, сообщение о задымлении в подвале Теребовлянской центральной райбольницы по ул. Сечевых Стрельцов, 25 поступило в службу спасения в субботу в 09:11.

"Прибыв к месту происшествия спасатели установили, что пожар возник в подвальном помещении, площадь пожара составила 4 кв. м", – сказано в сообщении.

Из помещения больницы было эвакуировано 125 человек, из них 8 тяжелобольных, 72 больных, 15 обслуживающего персонала и 30 посетителей.

При пожаре травмированных и погибших нет.

Пожарные локализовали возгорание в 09:32, а в 09:36 ликвидирован полностью.

По факту пожара проводится проверка сотрудниками ГУ Национальной полиции Тернопольской области. Причина возгорания и материальный ущерб устанавливаются.