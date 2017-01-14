В Закарпатской области в результате непогоды обесточены 24 населенных пункта

В Закарпатской области в связи со сложными погодными условиями (сильные снегопады, налипание мокрого снега) обесточены 24 населенных пункта.

В частности, как сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области, в Свалявском районе без света остались 11 населенных пунктов: села Яковское, Павлово, Плоское, Оленево, Родниковка и Родниковая Гута, Пасека, Драчино, Сусково, Голубиное, Солочин.

В Великоберезнянском районе обесточены 8 населенных пунктов: с.Смереково, Черноголовая, Букивцево, Розтоцкая Пастиль, Бегендяцкая Пастиль, Костева Пастиль, Мочар, с. Люта.

Пять населенных пунктов остались без электроэнергии в Перечинском районе, а именно села Турьи Реметы, Симер, Турица, Заричево, Лумшоры.

Над ликвидацией последствий непогоды работают аварийные бригады районных электрических сетей.

Как сообщалось, накануне в пятницу, 13 января, в Закарпатской области "произошел сход 3 снежных лавин в Раховском районе на автодорогу государственного значения Н-09 "Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин – Львов", две из которых сошли вблизи с.Деловое. Так, В 20:00 13 января зафиксировано схождение первой снежной лавины, объемом около 90 куб. м и в 21.30 зафиксировано схождение второй снежной лавины, объемом около 70 м куб.

Третья лавина объемом около 90 куб. м сошла вблизи с.Костиловка в 6.20 14 января на автодорогу государственного значения Н-09 Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов, км 164+900 (возле с. Костиливка Раховского р-на).

В субботу, 14 января, около 9:30 вблизи села Деловое Раховского района сошли три снежные лавины (объем 100 куб. м) на автодорога государственного значения Н-09 Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов.

На территории Закарпатской и Ивано-Франковской областей из-за непогоды введены ограничения на движение тяжеловесного транспорта на автодорогах государственного значения.