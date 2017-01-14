События

12:05 14.01.2017

Поезд Харьков-Киев сбил насмерть мужчину

На железнодорожной станции "Огульцы" (Валковский район, Харьковская область) поезд "Харьков – Киев" сбил мужчину.

Как сообщает в субботу отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции Харьковской области, событие произошло 13 января около 20:25.

"Сотрудники полиции установили личность погибшего. Им оказался 38-летний житель с.Ковяги Валковского района", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, мужчина находился на перроне в состоянии алкогольного опьянения и не слышал сигнала прибывающего поезда. Не удержав равновесие, он ударился о боковую часть поезда.

Сейчас решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.

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