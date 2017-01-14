Поезд Харьков-Киев сбил насмерть мужчину
На железнодорожной станции "Огульцы" (Валковский район, Харьковская область) поезд "Харьков – Киев" сбил мужчину.
Как сообщает в субботу отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции Харьковской области, событие произошло 13 января около 20:25.
"Сотрудники полиции установили личность погибшего. Им оказался 38-летний житель с.Ковяги Валковского района", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, мужчина находился на перроне в состоянии алкогольного опьянения и не слышал сигнала прибывающего поезда. Не удержав равновесие, он ударился о боковую часть поезда.
Сейчас решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.