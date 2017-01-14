Экс-нардепа Ефремова конвоировали в Луганскую область

Бывший руководитель фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Александр Ефремов переведен из Киева в следственный изолятор г.Старобельска Луганской области, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган изданию ZN.UA.

По ее словам, А.Ефремова конвоировали в Луганскую область в пятницу, 13 января. Следующее заседание делу экс-нардепа начнется 16 января в 10:00.

Как сообщалось, А.Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева по подозрению в совершении ряда уголовных преступлений. 8 августа Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - до 4 октября. Решением суда альтернативная возможность внесения залога не предоставлена 24 ноября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для А.Ефремова до 22 января 2017 года.

А.Ефремову инкриминируют организацию захвата здания Луганской областной государственной администрации (ч.3 ст.27, ст.341 Уголовного кодекса Украины), пособничество в захвате здания управления СБУ в Луганской области (ч.5 ст.27, ст.341 Уголовного кодекса Украины). Также экс-главе фракции Партии регионов инкриминируется совершение преднамеренных действий с целью изменения пределов территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией (ч. 3 ст.110 Уголовного кодекса Украины), содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины), а также государственная измена (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины).

Апелляционный суд Луганской области принял решение проводить судебные заседания по делу А.Ефремова в Старобельске Луганской области.