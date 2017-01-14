Из-за непогоды в Закарпатской и Ивано-Франковской областях введены ограничения на движение грузовиков

На территории Закарпатской и Ивано-Франковской областей из-за непогоды введены ограничения на движение тяжеловесного транспорта на автодорогах государственного значения, сообщает управление безопасности дорожного движения Национальной полиции Украины.

В сообщении пресс-службы Нацполиции в субботу утром также сообщается, что на территории Ивано-Франковской области для грузовиков ограничено движение при въезде в Закарпатье со стороны Яблунецкого (автодорога Н-09 Мукачево-Львов) и Вышевского (автодорога Р-21 Долина-Хуст) перевалов.

В свою очередь, как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, около 9:30 14 января вблизи села Деловое Раховского района сошли три снежные лавины (объем 100 куб. г) на автодорога государственного значения Н-09 Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов.

"Над ликвидацией последствий работает личный состав и техника от районного дорожно-эксплуатационного участка. Движение транспорта осуществляется по одной полосе автодороги. В результате происшествия никто не пострадал", - сказано в сообщении ГСЧС.

По информации ГСЧС, по состоянию на 09:30 субботы на дорогах государственного, регионального значения заторов не зафиксировано. Обращений граждан, которые получили обморожения в пробках, не зафиксировано.

Как сообщает Укргидрометцентр, на территории западных областей, а именно в Закарпатской области 14 января наблюдается снег, мокрый снег местами сильный, в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской областях - местами небольшой снег и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер 7-12 м/с , порывы 15-20 м/с, температура от 2° мороза до 1° тепла, в Карпатах до 6° мороза. По данным Укргидрометцентра, 14 - 15 января в горах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительный (III) уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Как сообщалось, накануне в Закарпатской области "произошел сход 3 снежных лавин в Раховском районе на автодорогу государственного значения Н-09 "Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин – Львов", две из которых сошли вблизи с.Деловое. Так, В 20:00 13 января зафиксировано схождение первой снежной лавины, объемом около 90 куб. м и в 21.30 зафиксировано схождение второй снежной лавины, объемом около 70 м куб.

Третья лавина объемом около 90 куб. м сошла вблизи с.Костиловка в 6.20 14 января на автодорогу государственного значения Н-09 Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов, км 164+900 (возле с. Костиливка Раховского р.-ну).

Была перекрыта одна полоса автодороги, движение осуществлялось по другой полосе в реверсивном режиме.