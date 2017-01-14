Два боевых столкновения между силами АТО и ДРГ произошли на мариупольском направлении

В Донецкой области на мариупольском направлении в пятницу вечером произошли два боевых столкновения между силами АТО и диверсионно-разведывательными группами боевиков (ДРГ), сообщили в штабе АТО.

Так, по информации пресс-центра штаба АТО, обнародованной в субботу на официальной странице в Фейсбук, накануне в 21:07 в направлении населенного пункта Трудовский боевики обстреляли позиции украинских подразделений из крупнокалиберного пулемета и АГС. Всего было зафиксировано восемь разрывов.

"Под прикрытием огня в сторону украинских военных выдвинулась вражеская ДРГ составом до 7 человек, но под напором огня наших воинов боевики вынуждены были отойти. Уже через несколько минут украинские наблюдатели обнаружили очередной выход ДРГ противника. Командование украинских сил приняло решение по блокированию диверсантов силами резервных групп, в ходе чего произошло боевое столкновение с группой незаконных вооруженных формирований", - сказано в сообщении.

По информации штаба АТО, в результате столкновения один боевик получил смертельное ранение. Остальные диверсанты отошли в неизвестном направлении.

"Тело погибшего боевика эвакуировано силами украинских военных. При нем обнаружены документы, подтверждающие его причастность к незаконным вооруженным формированиям", - сказано в сообщении.

Кроме того, в этот же день в 21:07 был осуществлен выход ДРГ противника в направлении населенного пункта Петровское.

"За три минуты разведывательная группа противника численностью 5 человек начала обстрел украинских позиций. После ее приближения на дистанцию эффективного огневого поражения по диверсантам противника был открыт огонь из стрелкового оружия. В результате прицельного огня со стороны украинских подразделений, разведывательная группа противника отошла в направлении населенного пункта Петровское. При этом боевики понесли потери", - сказано в сообщении.

Среди украинских военнослужащих потерь нет, сообщили в штабе АТО.