События

11:35 14.01.2017

Военные РФ направят в Крым дополнительные системы С-400

Дополнительные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф" планируется развернуть в Крыму, сообщил командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

"Конечно, это предусмотрено. О сроках я бы не хотел пока говорить", - сказал В.Севостьянов журналистам в Феодосии в субботу, отвечая на вопрос о возможности развертывания на полуострове дополнительных систем С-400.

Зенитный ракетный полк, оснащенный системой С-400, заступил на боевое дежурство в Крыму. В субботу состоялась церемония заступления на боевое дежурство командного пункта и дивизиона С-400.

В.Севостьянов сообщил, что полк ПВО в Феодосии продолжит использовать системы С-300. "ЗРС С-300 с боевого дежурства не снималась в этом полку. Она до сих пор ведет боевое дежурство", - сказал командующий армией.

Он сообщил, что с заступлением на боевое дежурство системы С-400 боевые возможности ПВО Крыма существенно увеличатся.

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