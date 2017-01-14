Боевики обстреляли КПВВ "Марьинка", пострадавших нет – Госпогранслужба

Незаконные вооруженные формирования в пятницу вечером обстреляли позиции контрольного пункта въезда/выезда (КПВВ) "Марьинка" на линии разграничения в Донецкой области, пострадавших военнослужащих нет.

Как сообщает в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, боевики почти час вели огонь по позиции КПВВ "Марьинка".

"Огонь российские наемники открыли почти в 20:00 из стрелкового оружия и подствольных гранатометов. Обстрел велся со стороны временно неподконтрольного н.п. Александровка", - сказано в сообщении.

Во время обстрела на КПВВ "Марьинка" не было граждан и транспортных средств. Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет.

Украинские пограничники в ответ огонь не открывали.