На Закарпатье сошло 3 лавины, пострадавших нет - ГСЧС

За последние сутки и субботнее утро в Закарпатской области сошло 3 лавины, снежные завалы от которых были оперативно расчищены подразделениями спасателей, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

В Закарпатской области "произошел сход 3 снежных лавин в Раховском районе на автодорогу государственного значения Н-09 "Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин – Львов", две из которых сошли вблизи с. Деловое. В 20.00 13 января зафиксировано схождение первой снежной лавины, объемом около 90 м куб. и в 21.30 зафиксировано схождение второй снежной лавины, объемом около 70 м куб. Третья лавина, объемом около 30 м куб. сошла вблизи с.Костиловка в 6.20 14 января. Жертв, пострадавших и заблокированных автомобилей нет. Дорога расчищена, проезд обеспечен", - говорится в сообщении на сайте ГСЧС в субботу.

По информации спасателей, на дорогах государственного и регионального значения пробок не зафиксировано. Также отсутствуют обращения граждан, получивших обморожения в пробках. Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах тоже нет.

Всего подразделениями ведомства с 4 января из снежных заносов высвобождено 2,459 тыс. автомобилей, в которых находилось 5,652 тыс. человека. Для оказания помощи было развернуто 4,062 тыс. пункта обогрева, в том числе от ГСЧС - 100. Всего оказана помощь 35,456 тыс лицам.