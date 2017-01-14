События

07:33 14.01.2017

Трамп намерен на "некоторое время" сохранить санкции против России - СМИ

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не будет определенное время снимать с России санкции, но готов встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным после своей инаугурации, ссылаясь на интервью Д.Трампа газете Wall Street Journal сообщает на своем сайте Радио Свобода.

Как сообщает издание, в часовом интервью Д.Трамп заявил, что намерен сохранять введенные администрацией президента США Б.Обамы санкции "по крайней мере на протяжении какого-то времени". Вместе с тем, он отметил: "если вы ладите, и Россия реально помогает нам, зачем сохранять санкции, если кто-то делает замечательное дело?".

Как пишет газета, избранный президент предположил, что он может отменить санкции, введенные президентом Обамой в декабре в ответ на российские кибератаки во время президентской кампании, если Россия окажет серьезную помощь в борьбе с терроризмом и в достижении других целей, важных для Соединенных Штатов.

Также Д.Трамп заявил о намерении встретиться с президентом В.Путиным после вступления в должность президента США.

ВАЖНОЕ

За минувшие сутки произошло 62 обстрела по всем позициям украинских военных, один военнослужащий ранен – штаб

На должность главы Нацполиции претендуют 64 человека

На контролируемую Киевом территорию возвращены тела трех погибших украинских военнослужащих

Назначен директор Одесского территориального управления НАБУ

Порошенко вручил награды пограничникам, раненным в АТО

ПОСЛЕДНЕЕ

В сенате США самостоятельно расследуют "российское вмешательство" в выборы и контакты Трампа с Москвой

Россия пригласила администрацию Трампа на межсирийские переговоры в Астану – СМИ

Одесская полиция разыскивает злоумышленников, сбивших бойца спецподразделения

Контакты команды Трампа с послом РФ не являются поводом для беспокойства – госдеп

Обама продлил санкции против России, введенные в марте 2014 года из-за ситуации в Украине

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/107188/elitnyj-otryad-2008/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА