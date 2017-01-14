События

04:11 14.01.2017

Россия пригласила администрацию Трампа на межсирийские переговоры в Астану – СМИ

Россия пригласила представителей будущей администрации президента США Дональда Трампа на межсирийские переговоры в Астане, пишет издание The Washington Post со ссылкой на члена переходной команды.

По информации источника, приглашение команде избранного президента было передано в ходе телефонного разговора помощника Д.Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна и посла РФ в США Сергея Кисляка, который состоялся 28 декабря 2016 г.

Источник отметил, что во время разговора советника по нацбезопасности и посла "решение (об участии - ИФ) не было принято".

"В настоящее время у меня нет никакой дополнительной информации относительно участия США (во встрече в Астане - ИФ)", - сказал неназванный представитель из переходной команды Д.Трампа.

Издание подчеркивает, что действующая администрация Б.Обамы "демонстративно исключена" из участия в переговорах, которые организуют РФ, Турция и Иран.

По мнению газеты, приглашение формируемой администрации Д.Трампа со стороны России "первый признак улучшения американо-российского сотрудничества".

Ранее в пятницу представитель госдепа Марк Тонер заявил, что в администрацию США пока не поступало официального приглашения на готовящиеся межсирийские переговоры в Астане.

"Насколько мне известно, мы пока не получали официального приглашения на переговоры", - сказал он.

Он добавил, что США поддерживают контакт с Россией и Турцией по данной теме.

В пятницу пресс-секретарь переходной команды Д.Трампа Шон Спайсер заявил, что 28 декабря советник по национальной безопасности Д.Трампа Майкл Флинн общался по телефону с послом России в Вашингтоне С.Кисляком.

"Основной темой разговора была организация телефонной беседы с президентом России и избранного президента США после инаугурации, они обсудили логистическую информацию о том, на когда запланировать этот звонок", - сообщил Ш.Спайсер журналистам.

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