Одесская полиция разыскивает злоумышленников, сбивших бойца спецподразделения

Во время преследования сотрудниками батальона полиции особого назначения, патрулировавших Киевский район г.Одессы, подозрительных лиц, под колеса автомобиля злоумышленников попал один из правоохранителей, сообщают в Отделе коммуникации Национальной полиции Украины в Одесской области.

По словам правоохранителей, подозреваемые были обнаружены во время проверки территории возле ТЦ "Эпицентр", расположенного на ул. Ак. Вильямса г.Одесса. Они подходили под описание разыскиваемых за совершение преступлений.

"Увидев полицейских, правонарушители сели в автомобиль и пытались скрыться. Правоохранители начали преследование. Во время погони оба автомобиля попали в пробку, где полицейские пытались задержать злоумышленников… При попытке подойти к автомобилю разыскиваемых, водитель совершил наезд на 32-летнего бойца спецподразделения полиции и протянул его 5 метров", - следует из сообщения на региональном сайте ведомства в пятницу вечером.

Во время задержания злоумышленников, один из полицейских "сориентировавшись в ситуации, применил табельное оружие. Учитывая то, что вокруг находятся другие граждане, и чтобы не подвергать их опасности, полицейский не стал стрелять в злоумышленников, а сделал два предупредительных выстрела в воздух", уточнили в ведомстве.

В настоящее время проводятся розыскные мероприятия. На поиск автомобиля и злоумышленников ориентирован весь личный состав полиции Одесского региона.

Пострадавший полицейский с травмами разной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.

Сведения о событии внесены в ЖЕУ по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.