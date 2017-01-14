На Закарпатье в пятницу из снежных заносов освобожден 61 автомобиль - ГСЧС

За минувшие сутки в Закарпатской области спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям региона из снежных заносов освободили 61 автомобиль с таким же количеством людей, сообщили в ведомстве.

"Водителям транспортных средств, которые не могут самостоятельно преодолеть скользкие участки на автодорогах, спасатели ГСЧС оказывают помощь в буксировке. За сутки 13 января был отбуксирован и высвобожден из снежных заносов 61 автомобиль в которых находился 61 человек. Для оказания помощи по буксировке привлечено 8 единиц техники и 28 спасателей", говорится в сообщении ГСЧС Закарпатской области опубликованном на сайте ведомства в пятницу вечером.

Всего, по информации спасателей, с 4 по 13 января 2017г. для обеспечения проезда и предупреждения остановки движения транспорта на автодорогах области оказана помощь в буксировке и высвобождении из снежных заносов 203 автомобилей, в которых находилось 242 человека.

Также в ГСЧС региона сообщили, что в связи с сильными снежными осадками и налипанием мокрого снега произошло падение дерева на высоковольтную линию электропередачи в лесу за с.Яковское, Свалявского района. В результате аварии обесточены 6 населенных пунктов Свалявщины сс. Яковское, Павлово, Плоское, Оленево, Родниковка и Родниковая Гута. На месте работает аварийная бригада РЭС.

Как сообщалось, движение большегрузного транспорта было восстановлено в Закарпатской области на автодороге М-08 ¬ обход г.Ужгорода - КПП "Ужгород" и Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин – Львов; а также в Ивано-Франковской области на а/д Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов при въезде в Закарпатскую область со стороны Яблунецкого перевала, в пределах с.Яблуница (движение было ограничено с 12.00 час.).