И.Геращенко: "ДНР" нарушила обещание и не отпустила задержанных в Донецке подростков-"диверсантов"

"ДНР", несмотря на обещание отпустить задержанных в сентябре 2016г в Донецке подростков, до сих пор не освободили их, отметила первый вице-спикер Верховной Рады, заявила представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, сообщает интернет-издание "ДонПресс".

"Я за это время написала уже три письма в ОБСЕ с просьбой прояснить судьбу детей — выпустили их или нет… Так вот до 12 января их не выпустили. Такой информации у ОБСЕ нет. Нет такой информации нигде. Судьба их неизвестна", - цитирует И.Геращенко в пятницу издание.

По ее словам, этих подростков нет возможности включить в какие-либо списки на освобождение, поскольку их родители живут на оккупированной территории.

Как сообщалось, 29 декабря 2016г И.Геращенко написала она на своей странице в соцсети Фейсбук, что представители отдельных районов Донецкой области обещали до Нового года освободить подростков, задержанных за якобы "диверсии и терроризм". По ее словам, Киев в одностороннем порядке в четверг передал представителям ОРДО 15 человек, среди которых шесть женщин, пожилые люди. "Это акт доброй воли накануне Рождества и новогодних праздников, и мы рассчитываем на милосердие и гуманизм той стороны", - отметила она.

И.Геращенко сообщила, то на передаче были мамы и супруги украинских заложников, священники, которые обратились к представителям РФ и ОРДЛО освободить ребят, проявить милосердие. "Представители ОРДО пообещали, что до нового года будут выпущены подростки, которых удерживают… за "диверсии и терроризм". Но мы ожидаем освобождения ребят и апеллируем к Москве и Кремлю проявить гуманизм", - написала И.Геращенко.

Как сообщалось, 12 сентября 2016 года ряд российских СМИ со ссылкой на сайт так называемого "министерства госбезопасности ДНР" сообщили о задержании в Донецкой области семерых подростков по подозрению в связи с украинскими спецслужбами и совершении диверсий в ДНР. Самому старшему из них 18 лет, а самому младшему - 15.