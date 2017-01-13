События

22:10 13.01.2017

В ВМС ВСУ подтвердили гибель троих морпехов, пропавших 8 января под Мариуполем

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины сообщили о гибели во время выполнения задач в зоне проведения АТО на Донбассе троих морских пехотинцев.

"В районе проведения антитеррористической операции на территории Луганской и Донецкой областей во время выполнения задач по защите суверенитета и территориальной целостности Украины погибли наши боевые побратимы - младший сержант Николай Охрименко, младший сержант Сергей Сонько и старший матрос Сергей Трубин. Морские пехотинцы до последнего своего вздоха защищали Родину, до конца выполнили свой Конституционный долг ", - сказано в сообщении ВМС ВСУ на официальной странице в Фейсбук в пятницу.

При этом в обнародованной информации не уточняются ни причина гибели бойцов, ни место их смерти, ни даты, когда морпехи погибли.

Вместе с тем, советник замминистра обороны Украины Василий Будик на своей странице в Фейсбук поделился ссылкой на сообщение ВМС ВСУ о гибели троих морпехов и написал: "До последнего была надежда найти живыми".

8 января 2017г в пресс-центре штаба АТО сообщали, что трое военнослужащих ВСУ не вернулись в расположение своей части в зоне проведения АТО, а связь с ними пропала. Каких-либо личных данных пропавших бойцов не сообщали. Позже в СМИ появилась информация, что пропавшие 8 января военные погибли, и якобы идут переговоры о возвращении их тел на подконтрольную Киеву территорию.

12 января спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что боевики заявили об обнаружении тел в военной форме на мариупольском направлении (Донецкая обл.), но без экспертизы нельзя подтвердить, что это тела троих морских пехотинцев, пропавших без вести 8 января.

13 января представителям гуманитарного проекта ВСУ передали тела трех погибших украинских военнослужащих Передача состоялась в городе Донецк, который находится на неподконтрольной Киеву территории. После передачи тела военных доставались в город Днепр (Днепропетровская обл.) для проведения опознания тел, а также судебно-медицинской экспертизы, которая установит причину смерти и обстоятельства, при которых погибли украинские военнослужащие.

Как сообщалось, украинские морпехи несут службу в зоне АТО в районе Мариуполя. Так, 21 июля 2015г президент Украины Петр Порошенко сообщил, что три батальона и один дивизион морской пехоты отправляются в Мариуполь (Донецкая обл.) из Николаевской области для усиления обороны этого города.

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