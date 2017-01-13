На Закарпатье произошел сход лавины - ГСЧС

В Раховском районе Закарпатской области произошел сход снежной лавины, которая затруднила проезд на автодороге Мукачево-Львов, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Около 20.00 произошел сход снежной лавины объемом около 90 м куб. на а/д государственного значения Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов, км 153 (возле с.Деловое Раховского района). Перекрыта одна полоса автодороги, движение осуществлялось по другой полосе в реверсном режиме", - следует из сообщения на официальном сайте ведомства в пятницу вечером.

По информации ГСЧС, на расчистку дороги от снежной лавины направлен фронтальный погрузчик из филиала "Раховский ДЭУ".

На автодороге государственного значения М-06 Киев - Чоп, км 702 + 400 - км 745 (от Латырского перевала до г.Свалява), в связи с ухудшением погодных условий (сильный снегопад, порывы ветра, гололедица) и с целью недопущения заторов в дорожном движении, а также оперативной расчистки дорог от снега, остается временно ограниченным движение тяжеловесных транспортных средств, уточнили спасатели.

Также в ГСЧС напомнили, что во Львовской области с 15.45 временно ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на а/д М-06 Киев - Чоп, км 621 - км 702 (от м.Стрый - до предела с Закарпатской областью).

При этом спасатели проинформировали, что движение большегрузного транспорта было восстановлено в Закарпатской области – М-08 обход г.Ужгорода - КПП "Ужгород" и Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин – Львов; а также в Ивано-Франковской области на а/д Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов при въезде в Закарпатскую область со стороны Яблунецкого перевала, в пределах с.Яблуница (движение было ограничено с 12.00 час.).