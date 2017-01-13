События

21:15 13.01.2017

Более тысячи резервистов с 17 января пройдут 30-дневные военные сборы

В соответствии с планом боевой подготовки, начиная с 17 января на базе одной из механизированных бригад оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины начнутся сборы с личным составом оперативного резерва 1-й очереди, сообщают в Минобороны Украины.

"Цель учебных сборов заключается в приобретении боевых возможностей, повышении боеспособности воинских частей, углубленной военной обученности резервистов, ранее уволенных из рядов ВСУ, передаче боевого опыта от резервистов военнослужащим, которые недавно окончили учебные центры и пришли в армию", - цитирует начотдела внедрения службы в резерве Главного управления персонала Генштаба ВСУ полковника Михаил Щербина в пресс-служба Минобороны пятницу вечером.

В информации отмечается, что продолжительность сборов составит 30 суток. На сборы планируется привлечь более тысячи военнослужащих - резервистов. По прибытию на собрание, резервисты получат военную форму одежды, оружие, средства защиты и будут проходить подготовку и боевое слаживание вместе с бригадой.

Отдельно М.Щербина сделал акцент на социальных гарантиях для резервистов. Так, за всеми резервистами, которые призываются на военные сборы, включая время проезда к месту их проведения и обратно, сохраняются место работы, занимаемая должность и средняя заработная плата на предприятии. Также каждому резервисту гарантированное государственное страхование и бесплатное медицинское обеспечение.

"Таким образом, общая сумма, которую получит резервист течение 2017г за 30 суток подготовки составит более 8тыс. грн, что почти вдвое больше по сравнению с 2016 годом", - отмечают в военном ведомстве.

В сообщении также отмечается, что в 2017г ВСУ планируют нарастить количество резервистов, продлить и интенсивность проведения занятий.

"Особенностью учебных сборов резервистов в этом году будет то, что часть резервистов наиболее высокотехнологичных специальностей, требующих дополнительной подготовки, направят в учебные центры и на курсы подготовки ВСУ", - отметили в пресс-службе Минобороны Украины.

Как сообщалось, по состоянию на начало сентября 2016г Генеральный штаб Вооруженных сил Украины создал оперативный военный резерв из 85 тыс. человек, имеющих боевой опыт и высокий уровень психологической готовности защищать украинский народ. По данным Генштаба, в 2016г масштабные учебные сборы участием 10тыс. резервистов были проведены в 10 боевых военных частях.

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